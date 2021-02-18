Новая концепция НАТО будет нацелена на сдерживание России и КНР - Столтенберг

В текущем году НАТО должно принять новую стратегическую концепцию.

Как сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, она будет нацелена на сдерживание России и Китая. Новая концепция будет предложена главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году.

"У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась", — сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону из-за "агрессивной" политики России и рисков от подъема Китая.

Кроме того, Столтенберг заявил, что демократии и ценностям членов НАТО "брошен вызов".