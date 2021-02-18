Личный кабинет на сайте ФНС объединят с данными онлайн-касс

Покупки, оплаченные банковскими картами, будут отражаться на сайте Федеральной налоговой службы.

Как заявил глава ведомства Даниил Егоров, с этой целью планируется связать личный кабинет ФНС с данными онлайн-касс. Если по каким-то покупкам положен налоговый вычет, его можно будет получить там же. Как отметил Егоров, объединение позволит россиянам видеть информацию о своих покупках и заявлять о вычетах "нажатием одной кнопки".

Упрощенная система получения имущественных и инвестиционных вычетов заработает уже в марте текущего года, сообщает РИА "Новости".

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Документом предполагается бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами. Для этого будет использоваться интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".