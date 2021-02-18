Разработчики «Спутника V» ответили на слова о приоритетах в вакцинации

Российские разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по словам которой, Брюссель не понимает, почему Москва активно предлагает свой препарат другим странам, в то время как вакцинация собственного населения, по мнению главы Еврокомиссии, еще недостаточна.

Российский препарат в массовом количестве предложили европейцам "после утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года", - говорится в официальном Twitter-аккаунте "Спутника V".

Как отмечается, график можно ускорить, "задействовав производственные мощности ЕС, для чего еще ожидается одобрение EMA".

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – "Спутник V" от НИЦ им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора. Наибольшее распространение пока получила вакцина "Спутник V". По последним данным, в стране вакцинировано уже более 2,2 млн человек.