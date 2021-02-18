18 Февраля 2021
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Наука и техника За рубежом
МКС, космонавты, астронавты, экипаж (2020) | Фото: vk.com/roscosmos

Европейское космическое агентство будет отбирать космонавтов с инвалидностью

Европейское космическое агентство заявило о смягчении требований к кандидатам в космонавты.

Теперь ими могут стать люди с инвалидностью. По данным агентства, это первый в мире проект, направленный на то, чтобы устранить барьеры в совершении космических полетов в качестве профессиональных космонавтов для людей с ограниченными возможностями.

Прием заявок, который начнется 31 марта и продлится до 28 мая, станет первым набором с 2008 года. Результаты отбора объявят в октябре текущего года.  

Кандидаты должны быть гражданами ЕС, свободно владеть английским языком и иметь профильное образование, пишет "Коммерсант".

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Европейское космическое агентство будет отбирать космонавтов с инвалидностью

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Теги: космонавты, космос, инвалиды



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