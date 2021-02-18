Европейское космическое агентство будет отбирать космонавтов с инвалидностью

Европейское космическое агентство заявило о смягчении требований к кандидатам в космонавты.

Теперь ими могут стать люди с инвалидностью. По данным агентства, это первый в мире проект, направленный на то, чтобы устранить барьеры в совершении космических полетов в качестве профессиональных космонавтов для людей с ограниченными возможностями.

Прием заявок, который начнется 31 марта и продлится до 28 мая, станет первым набором с 2008 года. Результаты отбора объявят в октябре текущего года.

Кандидаты должны быть гражданами ЕС, свободно владеть английским языком и иметь профильное образование, пишет "Коммерсант".