Программа льготного автокредитования может быть дофинансирована

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает возможность дополнительного финансирования программы льготного автокредитования.

Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, это связано с ее популярностью и эффективностью. На текущий год на программы выделили около 8,9 млрд руб. По словам министра, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования.

Как отметил Мантуров, что в этом году в программе льготного автокредитования участвуют только те организации, которые прошли конкурсный отбор, сообщает ТАСС.

Напомним, в стране отмечается рост рынка автокредитования при покупке подержанных машин. Автолюбители часто выбирают более дорогую комплектацию, нежели при оплате наличными.