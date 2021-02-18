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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Недельная инфляция в России осталась на прежнем уровне

Инфляция в России с 9 по 15 февраля не изменилась по сравнению с прошлой неделей, и осталась на уровне в 0,2%.

По данным Росстата, с начала февраля потребительские цены выросли на 0,4% (в феврале 2020 года - 0,3%), с начала года — на 1,1% (0,7%). За неделю подешевело пшено, шоколадные конфеты и водка, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель.

Выросли цены на мясо, мороженую рыбу, хлеб, куриные яйца и другие продукты.

Ранее Банк России объявил, что ошибся с прогнозами – инфляция в начале 2021 года растет большими темпами, чем обозначенные в прогнозе регулятора. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (против 4,9% в декабре 2020 года).

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Недельная инфляция в России осталась на прежнем уровне

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Теги: инфляция, цены



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