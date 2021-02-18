Два заседания по делам Навального пройдут в здании одного суда

В здании Бабушкинского районного суда Москвы на 20 февраля назначены два разных заседания по делам в отношении российского политика Алексея Навального.

В 10 утра коллегия судей Мосгорсуда рассмотрит апелляцию на отмену условного срока по делу "Ив Роше", а в 14 часов пройдет заседание по делу о клевете на ветерана. Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, "выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ".

На заседании 20 февраля Навальный выступит с последним словом, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия требование выполнять не будет, в соответствии с положениями конституции.