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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

В Югре директора политехнического колледжа подозревают в злоупотреблении полномочиями

Директора урайского политехнического колледжа подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемая незаконно назначила своего приятеля, который был хозяйственным работником колледжа, на должность мастера производственного обучения. Права занимать эту должность у мужчины не было, поскольку он не имел необходимого образования и не исполнял своих обязанностей, однако получал зарплату. С сентября 2017 г. по апрель 2019 г. ему было выплачено более 1,1 млн руб.

Ранее директору колледжа следователем предъявлено обвинение в растрате имущества, служебном подлоге, получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

"Она обвиняется в том, что в течение 2016 -2020 годов незаконно использовала автотранспорт колледжа в личных целях, в том числе при поездках за пределы округа, причинив ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, незаконно оплачивала своему супругу работы по возведению мастерской на территории колледжа на сумму более 340 тысяч рублей, которые фактически выполняло другое лицо, а также с марта 2016 года по апрель 2017 незаконно назначила работника колледжа на должность методиста, обязанности по которой работница фактически не выполняла, а начисленную заработную плату в общей сумме 330 тысяч рублей передала обвиняемой в качестве взятки за общее покровительство", - говорится в сообщении СКР.

По ходатайству следователя обвиняемая отстранена от должности руководителя учебного заведения.

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В Югре директора политехнического колледжа подозревают в злоупотреблении полномочиями

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Теги: директор, политехнический колледж, злоупотребление полномочиями, отстранение



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