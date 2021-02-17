Украина намерена достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

Украина планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды в Крым до тех пор, пока он входит в состав России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.

"Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - сообщил Кориневич, комментируя встречу с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Правительство РФ разработало и приняло план по обеспечению Крыма и Севастополя водой. В плане 14 пунктов, он рассчитан до 2024 года. Стоимость его составит 48 млрд руб., часть из которых была выделена уже на прошлой неделе. Большой изъян проекта в том, что он не решит проблему водоснабжения полуострова навсегда – только до тех пор, пока и дополнительных 309 тыс. кубометров воды в сутки не перестанет хватать. А это может произойти: с 2014 года население Севастополя, например, увеличилось больше чем на 100 тысяч.