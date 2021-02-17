17 Февраля 2021
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Олег Шевченко, спикер думы Пыть-Ях (2020) | Фото: duma.gov86.org

Бывший председатель думы Пыть-Яха пытается оспорить прекращение полномочий

Бывший председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко попытался через суд оспорить свое снятие с должности спикера и назначение на этот пост депутата Марины Гладковой, сообщает "Ъ".

Шевченко считает, что решение думы было неправомочным, так как за отставку высказались 11 депутатов, вместо необходимых 14 голосов две трети от числа избранных в гордуму депутатов). Вопрос об отставке председателя думы Пыть-Яха был принят на внеочередном заседании 12 февраля.

Напомним, что 27 января 2020 г. на сайте думы был размещен проект решения о досрочном прекращении полномочий Олега Шевченко как спикера думы "в связи с утратой доверия" и об избрании нового председателя.

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Бывший председатель думы Пыть-Яха пытается оспорить прекращение полномочий

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Теги: Олег Шевченко, спикер думы Пыть-Яха, лишение полномочий



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