Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ и не будет освобождать Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время прямого эфира "Дума ТВ" в Instagram сообщил, что Россия требование выполнять не будет, в соответствии с положениями конституции, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат отметил, что в Конституции есть статья, в которой говорится, что РФ выполняет международные обязательства, но при этом "политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

Он заявил, что юридическая система России не предусматривает, чтобы на нее влияли деятели ЕСПЧ.

Ситуацию также прокомментировал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - приводит ТАСС слова министра.

Напомним, обвинение запросило назначить Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше". Приговор вынесут 20 февраля.