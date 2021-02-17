Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ и не будет освобождать Навального

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва Московская область
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ и не будет освобождать Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время прямого эфира "Дума ТВ" в Instagram сообщил, что Россия требование выполнять не будет, в соответствии с положениями конституции, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат отметил, что в Конституции есть статья, в которой говорится, что РФ выполняет международные обязательства, но при этом "политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

Он заявил, что юридическая система России не предусматривает, чтобы на нее влияли деятели ЕСПЧ.

Ситуацию также прокомментировал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - приводит ТАСС слова министра.

Напомним, обвинение запросило назначить Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше". Приговор вынесут 20 февраля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ и не будет освобождать Навального

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минюст, ЕСПЧ, Навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2021 00:00 Мск Минюст: освобождение Навального по требованию ЕСПЧ невозможно
Ранее 16.02.2021 17:52 Мск Юристы Навального попытались затянуть судебный процесс через запрос документов 40-летней давности о Пригожине

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети