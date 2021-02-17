17 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Благоустройство оперного театра в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

Министр культуры объяснил замену гранита при реставрации театра оперы и балета в Челябинске

Министерство культуры готово оказать содействие правоохранительным органам при проверке действий подрядчика, занимавшегося реставрацией здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения свыше 16 млн рублей при реставрации здания театра. В ходе проверки было установлено, что подрядчик в нарушении контракта использовал более дешевые материалы при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия.

Министр культуры Челябинской области Алексея Бетехтина рассказал, что решение о замене гранита был принят авторским надзором, и согласовано с Комитетом по охране культурного наследия.

"Все процедуры были проведены по закону. Работы велись под контролем заказчика, технадзора, авторского надзора. Изначально гранит, который использовался в облицовке оперного театра был доставлен из Шершневского карьера. Сегодня этого месторождения уже не существует, тогда было принято решение использовать для облицовки Дымовский гранит. Однако в процессе работ выяснилось, что он имеет другой оттенок. Чтобы сохранить внешний облик исторического здания было решено использовать гранит с Малышевского месторождения. Решение о замене гранита принимал авторский надзор. Вопрос согласован с Комитетом по охране культурного наследия", - отметил он.

После этого подрядчик предоставил контракт, по которому стоимость оставалась на прежней.

"В паспорте качества указано, что заявленный гранит 1 категории, соответствует параметрам и может использоваться для облицовки. Все соответствующие документы были предоставлены в ГКУ и ОБЭП", - добавил он.

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Министр культуры объяснил замену гранита при реставрации театра оперы и балета в Челябинске

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Теги: уголовное дело, театр оперы и балета, ремонт, ШОС, реконструкция,



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