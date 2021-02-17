Екатеринбургская епархия составила учебное пособие для школьников младших - старших классов

Екатеринбургская епархия всерьез занялась воспитанием подрастающего поколения и написала учебник для "Основ религиозной культуры и светской этики". Об этом рассказал митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Евгений в ходе круглого стола в Уральском горном университете. Главной темой встречи было обсуждение подготовки педагогов по программе теологической направленности. По его словам, учебные пособия готовятся пройти экспертизу, после чего будут доставлены в школьные учреждения. С новыми учебниками и рабочими тетрадями ученики с 4 по 11 классы смогут познакомиться уже 1 сентября.

Инициатором проекты выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов совместно с одноименным издательством. Руководит же образовательным проектом Митрополит Евгений, также являющийся руководителем направления катехизации патриархата.

В учебном пособии предусмотрено три направления: "Основы светской этики", "Основы мировых религий" и "Основы православия", которое школьник может выбрать собственному желанию.

В свою очередь министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что в задачи министерства будет входить контроль над учебными учреждениями, педагоги которых склоняют учеников и их родителей к выбору "удобного для школы" модуля.