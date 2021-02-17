Екатеринбургская епархия составила учебное пособие для школьников младших - старших классов

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Митрополит Евгений (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская епархия составила учебное пособие для школьников младших - старших классов

Екатеринбургская епархия всерьез занялась воспитанием подрастающего поколения и написала учебник для "Основ религиозной культуры и светской этики". Об этом рассказал митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Евгений в ходе круглого стола в Уральском горном университете. Главной темой встречи было обсуждение подготовки педагогов по программе теологической направленности. По его словам, учебные пособия готовятся пройти экспертизу, после чего будут доставлены в школьные учреждения. С новыми учебниками и рабочими тетрадями ученики с 4 по 11 классы смогут познакомиться уже 1 сентября.

Инициатором проекты выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов совместно с одноименным издательством. Руководит же образовательным проектом Митрополит Евгений, также являющийся руководителем направления катехизации патриархата.

В учебном пособии предусмотрено три направления: "Основы светской этики", "Основы мировых религий" и "Основы православия", которое школьник может выбрать собственному желанию.

В свою очередь министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что в задачи министерства будет входить контроль над учебными учреждениями, педагоги которых склоняют учеников и их родителей к выбору "удобного для школы" модуля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургская епархия составила учебное пособие для школьников младших - старших классов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: епархия, учебное пособие, православие, религия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети