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Общество В России Москва
погоны военнослужащего (2019) | Фото: prizivaut.ru

Госдума в первом чтении одобрила преференции для детей силовиков при поступлении в вуз МВД и Росгвардии

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает приоритет для детей силовиков при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии (при прочих равных, например, при одинаковых баллах за ЕГЭ).

Глава комитета по информационной политике и один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн сказал: "Этот закон призван устранить социальное неравенство и несправедливость. Я видел в СМИ большую дискуссию. Но большая часть комментариев была на тему, что, мол, мы создаем белую кость, новое дворянство. Но это совершенно не так. Речь только о вузах, находящихся в ведении Росгвардии и МВД. На сегодня такая конструкция применяется к детям военнослужащих". Он считает, что у детей силовиков есть "огромная мотивация служить своей Родине, и ее надо поощрять". Хинштейн добавил, что Олег Смолин (КПРФ) предлагал установить такую льготу и для детей врачей, и "эту инициативу я поддерживаю, ее можно рассмотреть".

"Сейчас преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более. При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.  

Юрий Синельщиков (КПРФ) заметил: "Хорошо, когда династия актеров, моряков, врачей. И плохо, когда есть династия судей. Есть исследования на этот счет. Надо ли нам создавать династии полицейских? Есть ли какие-то исследования?". Хинштейн заметил, что закон не распространяется на судей. А династии силовиков есть, и "это очень хорошо, когда каждое поколение в семье считает своим долгом служить Родине".

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Госдума в первом чтении одобрила преференции для детей силовиков при поступлении в вуз МВД и Росгвардии

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Теги: силовики, росгвардия, преференции, поступление в вуз



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