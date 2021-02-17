17 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области браконьеры получили сроки в колонии за убийства лосей и косуль

В Челябинской области браконьеры получили реальные сроки за убийства лосей и косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Четырех браконьеров задержали зимой 2020 г. за незаконную охоту на территории Верхнеуфалейского и Нязепетровских районов. Они занимались охотой в ночное время, применяя нарезное оружие и приборы ночного видения. Мужчин удалось задержать при перевозке особи лося и шести косуль. Свою вину они не признали.

Суд признал их виновными в незаконной охоте. Двое мужчин получили по 4 года в колониях общего и строго режимов. Двум другим подсудимым назначено по 3,5 года условно. Также они должны выплатить в пользу минэкологии ущерб в размере 960 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

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В Челябинской области браконьеры получили сроки в колонии за убийства лосей и косуль

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Теги: браконьеры, незаконная охота, коусля, приговор, суд,



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