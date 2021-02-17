17 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Гитлер, нацизм (2016) | Фото:globalconflict.ru

"Россия должна создать антифашистский фронт": Госдума запретит демонстрацию изображений Гитлера и его пособников

Госдума сегодня в первом чтении одобрила законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистских преступников. Документ был разработан группой депутатов от разных партий.

В пояснительной записке авторы законопроекта говорят, что сейчас существует запрет только на публичное демонстрирование на территории России нацистской атрибутики.

"В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников, - говорится в пояснительной записке. - В магазинах и на различных сайтах в сети "Интернет" реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ".

Законопроект предлагает запретить публичную демонстрацию "лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Один из авторов законопроекта Елена Ямпольская напомнила, что в прошлом году комитет по культуре внес в базовый законопроект изменения, по которым люди, которые просто публикуют советские плакаты и подобный контент (где может быть изображена нацистская символика), были выведены из-под ответственности. "В прошлом году – это было связано с 75-летием Победы – активизировались получатели печенек с запада. То бюстиками нацистских вождей торгуют, то в "Роспечати" нашли пакет с марками нацистскими. Спекуляции на тему цензуры, что в учебниках нельзя будет публиковать портреты Гитлера, не имеют оснований", - сказала Ямпольская.

Она добавила, что штрафы за такое правонарушение предусматриваются аналогичные тем, что начисляются за демонстрацию нацистской символики. По ее мнению, "ломать уголовной статьей молодому человеку, который по глупости надевает футболку с Гитлером, не следует". Но при этом она выступила за то, чтобы в поправках ко второму чтению штрафы были бы увеличены. Также Ямпольская сказала, что она бы ввела запрет на рекламу в интернете товаров с запрещенными изображениями.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак заявил: "Чашу терпения переполнил тот факт, что наряду с портретами наших выдающихся ветеранов кое-какие подонки посчитали нормальным разместить фотографии нацистских преступников. Ростки фашизма прорастают, и мы отмахнуться от этого явления не можем. Кровь стонет в жилах, когда мы смотрим на то, что творили нацисты. Раз это переходит границы нашей страны, мы должны взять на себя ответственность и создать антифашистский фронт".   

Евгений Ревенко ("Единая Россия") напомнил, что есть много фильмов и передач с изображением Гитлера и других преступников. Ямпольская ответила, что на эти материалы действие законов не будет распространяться. "Хронику Второй мировой показать без демонстрации свастики сложно, но за это уже давно никого не привлекают", - сказала депутат. Спорные случаи будут решаться по схеме "полиция – протокол – суд – экспертиза". Вера Ганзя (КПРФ) заметила, что бороться с проблемной надо не запретами, а воспитанием. Ямпольская ответила, что в сфере защиты истории можно использовать запреты. Сергей Иванов (ЛДПР) отметил, что многие не вспомнят, как выглядит, например, Риббентроп и другие пособники нацизма – непонятно, как будут штрафовать тех, кто носит футболки с ними. "Речь идет о пяти – десяти узнаваемых лицах, других никто не будет публиковать на футболках", - сказала Ямпольская. Николай Коломийцев (КПРФ) предложил внести в закон запрет на коллаборационистов. Ямпольская согласилась, что ко второму чтению можно будет это сделать.   

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"Россия должна создать антифашистский фронт": Госдума запретит демонстрацию изображений Гитлера и его пособников

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Теги: гитлер, пособники нацизма, публичная демонстрация, елена ямпольская



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