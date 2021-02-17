В Тюменской области закрыли животноводческую ферму, которая не утилизировала отходы

В Тюменской области суд на 30 суток приостановил работу животноводческой фермы "Нива", принадлежащей администрации Сорокинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Причиной стали нарушения ветеринарного законодательства: убой крупного рогатого скота производили в необорудованном месте, при этом предубойный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу не проводили, мясо реализовали физическим лицам и направляли в столовую, биологические отходы не направляли на утилизацию.

"По факту выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Материалы направлены в Сорокинский районный суд Тюменской области. По результатам рассмотрения дела 11 февраля 2021 года судом вынесено решение о привлечении ООО "Нива" к административной ответственности в виде приостановления деятельности в части убоя на 30 суток", - говорится в сообщении.