В Перми презентовали возможную карту "наземного метро"

В Перми представлен проект "наземного метро". Оно, по замыслу создателей, будет состоять из трёх "пермских диаметров" и одного "центрального кольца". Активисты, требующие восстановления движения по Горнозаводской ветке (участок между станциями Пермь I – Пермь II), отнеслись к проекту настороженно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Как может выглядеть "метро", Накануне.RU рассказали в "Пермской пригородной компании". Оно будет состоять из трёх "Пермских диаметров" и "центрального кольца". Согласно схеме, в "Пермский диаметр – 1" войдёт и закрытая ныне Горнозаводская ветка.

Активист Людмила Ёлтышева (одна из тех, кто добивается восстановления движения по Горнозаводской ветки), комментируя планы "ППК", отметила, что "пермяки уже горьким опытом научены, обещаниями накормлены и наслово верить в пустые слова больше не хотят".

"Как при Решетникове трамвай вместо электрички рекламировали, все помнят: из каждого утюга на уши горожан "лилась" информация об исключительной пользе трамвая вместо электрички, о транспортно-пересадочных узлах, которые обязательно будут способствовать правильному распределению пассажиропотока. Где это всё теперь? И ведь мы с самого начала говорили, что не будет запущен трамвай вместо электрички, что дело это авантюрное и затратное, а значит, останется только на бумаге и в виде картинок и слайдов. И нам, пермякам, очень не хочется, чтобы тема открытия наземного метро, о которой заявляет Дмитрий Махонин, также осталась только на бумаге", - написала Ёлтышева на своей странице "ВКонтакте", уточнив, что она и её коллеги "открытие перегона будут держать на строгом общественном контроле".

"Нельзя ли вернуть электричку на перегон Пермь-I – Пермь-II побыстрее, не дожидаясь окончательного утверждения этих грандиозных планов, строительства всех этих станций, развязок и акведуков? Для этого ведь даже строить ничего не надо – рельсы, хоть и однопутные, на перегоне есть, контактную сеть убрать ещё не успели, электропоезда в наличии и даже функционируют, правда, только до станции Пермь-I пока. Если хотите, Дмитрий Николаевич, активные защитники Горнозаводской ветки могут даже митинг в поддержку ваших инициатив организовать! Чтоб в Москве все увидели, что "железка" пермякам крайне необходима", - написал на своей странице "Вконтакте" экс-депутат краевого заксобрания Константин Окунев.

Напомним, "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск, – первая часть "наземного метро", начали курсировать между городами 1 сентября 2020 г. Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.