"Россия – последний остров свободы" – Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о демократии в российском парламенте.

Накануне депутаты всех фракций договорились, что не будут обсуждать уже согласованные всеми ими кандидатуры новых членов ЦИК – проголосуют, не задавая им вопросов на пленарном заседании. Несмотря на это, член фракции КПРФ Сергей Иванов высказал недовольство таким порядком, он один проголосовал против такого порядка рассмотрения вопроса, за проголосовали более 400 его коллег.

Депутаты от КПРФ начали возмущаться – то ли действиями Володина, то ли Иванова, на что спикер разразился пламенной речью: "Вы посмотрите на США. Гибнет страна! Нет свободы СМИ, нет рабочего движения. Где у них сильная коммунистическая партия? Россия – последний остров свободы. И вы (КПРФ) должны это знать. Один у нас депутат против высказался, мы ему право предоставили". Затем он снова обратился к коммунистам, заметив, что "сегодня президент ввел новый политологический термин "большая четверка", имея в виду парламентские партии", и они (КПРФ) в эту четверку входят.