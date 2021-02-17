В Челябинской области могут отменить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Власти Челябинской области задумываются о том, чтобы ослабить режим самоизоляции для граждан 65+. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель губернатора рассказала, когда вводился режим самоизоляции для этой категории граждан, на больничных листах находились почти 14 тыс. пенсионеров. В настоящий момент – 4 тыс. 159 человек, из которых 2 тыс. 403 работники бюджетных организаций. Их приглашают на вакцинацию, чтобы они смогли выйти на работу и получать плановую медицинскую помощь.

"Надо вакцинироваться, потому что этот режим не бесконечен, и мы уже задумываемся над тем, чтобы ослабить режим самоизоляции для этой категории граждан", - подчеркнула она.