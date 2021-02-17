Матвиенко возмутилась информацией о ее "баснословной" пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала слухи о ее "баснословной" пенсии.

"Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов", - возмутилась она на пленарном заседании.

Сообщения о том, что ежемесячный размер получаемой Матвиенко пенсии составляет 420 000 рублей, появился ранее в Сети.

Спикер СФ отметила, что "люди раздражаются, когда видят такие цифры", но ее декларация открыта, а за 50-летний трудовой стаж она получает пенсию в 25 тысяч рублей.

Она предложила сенаторам подумать над тем, как давать достоверную информацию о доходах чиновников, чтобы "не шла дискредитация людей, которые работают во власти".

Согласно декларации за 2019 год, доходы Матвиенко возросли на 1,4 млн рублей — до 16,7 млн рублей.