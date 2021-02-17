Госдума назначила пятерых членов Центральной избирательной комиссии России

Госдума назначила пятерых членов Центральной избирательной комиссии России. Ранее сегодня свою квоту в ЦИКе распределил Совет Федерации.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение по кандидатам было "пакетное" и все фракции этих людей согласовали. "Они все из нашей среды, из депутатской или работали в Госдуме. Поэтому мы посчитали, что вопросы им не будем задавать", - сказал Володин.

Возразил только Сергей Иванов, входящий во фракцию ЛДПР – он сказал, что назначение членов ЦИК без обсуждения на пленарном заседании является нарушением регламента.

Глава комитета по регламенту Ольга Савостьянова сообщила, что три претендента из пяти уже являются действующими членами ЦИК: это Николай Левичев (его поддержала "Справедливая Россия"), Евгений Колюшин (КПРФ) и Антон Лопатин (поддержан группой депутатов). Новичками будут Александр Курдюмов (ЛДПР) и Николай Левичев ("Справедливая Россия"). Первый замглавы фракции ЛДПР Александр Курдюмов заявил, что ему грустно уходить из Госдумы на новую работу. Также он поблагодарил свою партию и лично Жириновского за выдвижение на пост в ЦИК.