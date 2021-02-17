17 Февраля 2021
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Обсуждение сотрудничества, Нижневартовск, Узбекистан (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск и Узбекистан "сверили часы" межвузовского сотрудничества высших школ

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, ректор Нижневартовского госуниверситета (НВГУ) Сергей Горлов и генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов обсудили межвузовское сотрудничество высших школ столиц Самотлора и республики. Встреча прошла на базе старейшего вуза Нижневартовска, в стенах которого обучаются студенты различных национальностей, в том числе выходцы из Средней Азии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Генконсул отметил важность укрепления межнациональных отношений и сохранению этнической уникальности коренных народов Севера, проводимых в Нижневартовске. Особое внимание он уделил теме межвузовского сотрудничества в части обмена опытом научных сотрудников НВГУ и их коллег из высших учебных заведений Узбекистана, а также возможности обучения студентов в различных вузах Нижневартовска и Узбекистана.

Тихонов и Горлов поддержали идею развития межвузовских международных отношений. Мэр предложил генеральному консулу расширить рамки делового сотрудничества и рассмотреть возможность развития торгово-экономических отношений между Нижневартовском и Узбекистаном в части туристического/экологического и других направлений.

Обсуждение сотрудничества, Нижневартовск, Узбекистан(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

В завершении встречи Василий Тихонов пригласил Абдусалома Хатамова поучаствовать в праздновании ХХI федерального Сабантуя, который пройдет в Нижневартовске в рамках традиционного городского фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" в июне 2021 года. Предложение генконсул принял.

Обсуждение сотрудничества, Нижневартовск, Узбекистан(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Нижневартовск и Узбекистан "сверили часы" межвузовского сотрудничества высших школ

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Теги: Василий Тихонов, Сергей Горлов, Абдусалом Хатамов



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