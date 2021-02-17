17 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Челябинской области более 57,5 тысяч человек вакцинировали от коронавируса

В Челябинскую область поступило 89 тысяч 92 дозы вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Последняя партия пришла в регион 14 февраля. Ее уже доставили в медицинские учреждения.

На сегодняшний день вакцинировано 57 тыс. 646 человек, в том числе 25 тыс. 160 человек из групп риска. Из них 15,5 тыс. человек – граждане старше 60 лет и почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. В регионе открыто 60 вакцинальных пунктов.

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В Челябинской области более 57,5 тысяч человек вакцинировали от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт,



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