Ишаев получил условный срок за растрату 7,5 млн рублей

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Виктор Ишаев (2019) | Фото: khabarovsk.er.ru

Ишаев получил условный срок за растрату 7,5 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края и экс-вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева к условному сроку по делу о растрате.

Также он должен выплатить штраф 800 тысяч рублей. Ранее Ишаев был признан виновным в совершении растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Также виновным признан другой фигурант дела — экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Его приговорили к трем годам условно.

Ишаев вместе с подельником должен возместить свыше 7,5 млн рублей, передает Mash. Напомним, гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима для экс-губернатора .

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в более чем 7,5 млн рублей. Ишаев вину не признал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ишаев получил условный срок за растрату 7,5 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: виктор ишаев, роснефть, растрата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2021 11:35 Мск Суд признал эк-губератора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
Ранее 10.02.2021 11:43 Мск Обвинение запросило семь лет колонии для хабаровского экс-губернатора Ишаева
Ранее 23.12.2020 10:23 Мск Суд над экс-губернатором Хабаровского края отложили до середины января
Ранее 16.12.2020 10:13 Мск Обвиняемый в растрате экс-губернатор Хабаровского края перенес сердечный приступ
Ранее 09.12.2020 00:07 Мск Бывший полпред Виктор Ишаев в суде не признал свою вину
Ранее 24.07.2020 00:12 Мск Утверждено обвинение в организации растраты по делу Виктора Ишаева
Ранее 16.07.2020 00:01 Мск Завершено расследование дела бывшего полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева
Ранее 25.12.2019 03:18 Мск Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву отменили продление домашнего ареста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети