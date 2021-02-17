Ишаев получил условный срок за растрату 7,5 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края и экс-вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева к условному сроку по делу о растрате.

Также он должен выплатить штраф 800 тысяч рублей. Ранее Ишаев был признан виновным в совершении растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Также виновным признан другой фигурант дела — экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Его приговорили к трем годам условно.

Ишаев вместе с подельником должен возместить свыше 7,5 млн рублей, передает Mash. Напомним, гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима для экс-губернатора .

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в более чем 7,5 млн рублей. Ишаев вину не признал.