Киркоров обжаловал в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

Певец Филипп Киркоров опротестовал запрет на въезд в Литву на пять лет. Ранее такое решение принял департамент миграции этой прибалтийской страны. Жалобу артист подал в Вильнюсский окружной административный суд, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Напомним, Киркорова внесли в черный список по ходатайству министерства внутренних дел Литвы. Причиной стали поездки Киркорова в Крым, где певец, по мнению литовских властей, "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине".