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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2019) | Фото: gazprom-neft.ru

Танкер-газовоз "НОВАТЭКа" и "Росатома" смог в январе-феврале довезти груз до Китая

Самый поздний экспериментальный исследовательский высокоширотный рейс в истории осенне-зимних навигаций в арктическом морском бассейне завершен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "НОВАТЭК".

Танкер-газовоз смог в январе-феврале довезти груз до Китая. Обратно судно отправилось уже в сопровождении ледокола.

Напомним, традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая.

Однако 12 января НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер "Кристоф де Маржери", а вслед за ним 6 числа — "Николай Евгенов".

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Танкер-газовоз "НОВАТЭКа" и "Росатома" смог в январе-феврале довезти груз до Китая

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Теги: Новатэк, Росатом, танкер, СПГ газ, ледокол, Севморпуть



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