Танкер-газовоз "НОВАТЭКа" и "Росатома" смог в январе-феврале довезти груз до Китая

Самый поздний экспериментальный исследовательский высокоширотный рейс в истории осенне-зимних навигаций в арктическом морском бассейне завершен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "НОВАТЭК".

Танкер-газовоз смог в январе-феврале довезти груз до Китая. Обратно судно отправилось уже в сопровождении ледокола.

Напомним, традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая.

Однако 12 января НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер "Кристоф де Маржери", а вслед за ним 6 числа — "Николай Евгенов".