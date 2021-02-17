17 Февраля 2021
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Общество Свердловская область Москва
КДЦ &quot;Исток&quot;, Татьяна Ярошевская (2018) | Фото: Накануне.RU

Ярошевская ушла с должности  директора МХАТ им. Горького

Татьяна Ярошевская, известная в Свердловской области как бывший начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга, покинула пост директора МХАТ им. Горького. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в театре.

Согласно информации агентства, временно исполняющим обязанности назначен Олег Михайлов. Ранее он занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой.

Напомним, что Ярошевская занимала кресло директора МХАТ с 2019 г. Однако в декабре прошлого года в рамках комплексной проверки Минкультуры РФ выявило нарушения работы театра. Как выяснилось, руководство нецелесообразно использовало федеральное имущество, а также нарушало правила расходования средств на оплату труда, использование гранта президента РФ, при выполнении государственного задания, госзакупкок и ремонта.

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Ярошевская ушла с должности  директора МХАТ им. Горького

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Теги: МХАТ, Ярошевская, увольнение



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