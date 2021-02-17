Ярошевская ушла с должности директора МХАТ им. Горького

Татьяна Ярошевская, известная в Свердловской области как бывший начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга, покинула пост директора МХАТ им. Горького. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в театре.

Согласно информации агентства, временно исполняющим обязанности назначен Олег Михайлов. Ранее он занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой.

Напомним, что Ярошевская занимала кресло директора МХАТ с 2019 г. Однако в декабре прошлого года в рамках комплексной проверки Минкультуры РФ выявило нарушения работы театра. Как выяснилось, руководство нецелесообразно использовало федеральное имущество, а также нарушало правила расходования средств на оплату труда, использование гранта президента РФ, при выполнении государственного задания, госзакупкок и ремонта.