Военный эксперт объяснил, почему «ЧВК Вагнера» ждут в Нигерии и ДР Конго

«ЧВК Вагнера» ждут в Нигерии и ДР Конго из-за того, что российская компания отлично справилась с задачами в ЦАР и Сирии, уверен автор Telegram-канала "Канал специального назначения".

Специалист вступил в дискуссию о расширении присутствия «вагнеровцев» в Африке и объяснил, с кем русским бойцам предстоит сражаться в Нигерии и ДР Конго.

«В Нигерии бойцам «оркестра» придется столкнуться с ответвлением ИГ (запрещено в РФ) — группировкой «Боко Харам», а в Конго — ADF, формированием, также связанным с ИГ», - пояснил автор канала.

По мнению публициста, количество предложений к частной военной компании увеличилось из-за того, что «вагнеровцы» отлично выполнили свои задачи в других странах.

«Видимо, тут хорошую рекламу сделали события в ЦАР, в которой «музыканты» (так называют «вагнеровцев») несколько лет оказывают помощь правительственным силам. Свой след наложила и Сирия, где чуть более чем за 2 года молькинцы прошли с боями практически все точки на карте», — пишет канал.

Автор «Канала специального назначения» заметил, что за «ЧВК Вагнера» интересно следить, поскольку компания идет по своему особенному пути.

«Вообще же интересно посмотреть за тем, как российская ЧВК (в не совсем привычном смысле) прошла путь от боев на Донбассе до освобождения Сирии, и вот готовится выйти на берег Атлантического океана, попутно обеспечивая работу ООН в ЦАР и выходя из тени «Их не существует», становясь «военными специалистами», которых уже не стесняются показывать по федеральному ТВ», - резюмировал публицист.

Ранее поступали сообщения о том, что новый глава Генштаба ВС Нигерии намерен привлечь «ЧВК Вагнера» к борьбе с «Боко Харам» в стране. Также власти ДР Конго, по сообщениям некоторых СМИ, подписали соглашение о совместной работе по восстановлению безопасности в стране с «вагнеровцами».