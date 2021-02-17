17 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снижается количество случаев внебольничной пневмонии

В Челябинской области снижается количество внебольничных пневмоний. За прошлую неделю в регионе было зарегистрировано 567 таких случаев. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это ниже уровня прошлого года на 10% и ниже среднегодовых показателей на 7%. По внебольничным пневмониям мы хорошо снижаемся", - подчеркнула замгубернатора.

В целом в структуре заболеваемости коронавирусом только 36% случаев приходится на пневмонию, у 41% - ОРВИ. 22% приходится на бессимптомных носителей.

66% инфицированных приходится на четыре города – Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. При этом за последнюю неделю на Челябинск приходится 37,3% заболевших.

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В Челябинской области снижается количество случаев внебольничной пневмонии

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Теги: пневмония, коронавирус, Ирина Гехт,



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