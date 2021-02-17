В МИД РФ ответили на сообщения о "шпионской базе" в Дублине

МИД России прокомментировал сообщения ряда ирландских СМИ, в которых говорится о строительстве "шпионской базы" на территории российского посольства в Дублине.

В министерстве отметили, что в Дублине продолжается реконструкция комплекса зданий, так как служивший дипмиссии столетний особняк более не мог обеспечивать нормальное функционирование представительства.

Также в ведомстве заявили РИА Новости, что процесс согласования реконструкции с властями Ирландии длился несколько лет и не являлся секретом.

В прошлом году The Times сообщила, что якобы Россия направила свою спецслужбу к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи, которые соединяют Европу с США. Это заподозрили ирландские службы безопасности.

По данным издания, в Ирландии могли работать представители главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ). Также спецслужбы якобы подозревают Россию в использовании Ирландии в качестве базы для своих сотрудников.