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Общество В России Москва
(2005) | Фото: www.rg.ru

Конфуз: оказалось, что министр юстиции России не может беспрепятственно посещать СИЗО

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрела правительственный законопроект, который ликвидирует правовой казус: оказывается, глава Министерства юстиции Российской Федерации не имеет права посещать заведения ФСИН и СИЗО без специального разрешения этих учреждений.

Замминистра юстиции Андрей Логинов отметил, что его шеф не может в том числе и проверять соблюдение законных прав заключенных и задержанных.

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак заявил, что Дума закон одобряет, но понять не может – как так получилось, что министр столько лет не имел такого права. Закрадывается, мол, впечатление, что не очень-то министр и стремится увидеть положение дел своими глазами.

"А как же будет посещать эти заведения замминистра? Мы что, еще раз будем собираться?" – спросил Рыжак. Он выразил недоумение о том, как министерство ведет контроль за криминальными авторитетами и прочими подобными элементами.

Представителю Минюста также предложили предоставить подозреваемым в СИЗО право конфиденциальных бесед с посетителями, когда конвой может смотреть, но не может слушать их беседу. Логинов заметил, что в этом-то как раз аспекте "баланс есть".

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Конфуз: оказалось, что министр юстиции России не может беспрепятственно посещать СИЗО

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Теги: министр юстиции, сизо, первое чтение



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