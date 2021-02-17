В Екатеринбурге Фольксваген наехал на 9-летнюю девочку, сломав ей лодыжку

В Екатеринбурге на ул. Готвальда, около дома №19, произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, 38-летний водитель "Фольксваген Пассат" допустил наезд на ребенка, переходящего дворовой проезд.

Инцидент произошел сегодня утром в 7.40. В результате ДТП школьница была доставлена в ДГКБ № 9 с переломом внутренней лодыжки.

"Автомашиной "Фольксваген Пассат" управлял 38-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Он пояснил, что двигался по дворовой территории дома №19 по улице Готвальда с небольшой скоростью. На улице было темно, уличное освещение отсутствовало. Когда он проезжал мимо ворот Лицея №12, то справа увидел, как что-то мелькнуло, затем услышал детский крик. Он сразу же остановился, вышел из автомобиля и увидел ребенка", - сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Уже проведены замеры и составлены процессуальные документы. Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.