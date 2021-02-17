Сотрудники "скорой" сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, - адвокат

Сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им адекватной.

Об этом заявил представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили. "Они добавили, что самой адекватной, живой была младшая сестра, что расходится с решением о признании ее невменяемой в момент совершения убийства", - сказал он.

По словам адвоката, врачи сказали, что, если бы заметили бы признаки невменяемости, они бы вызвали бригаду психиатрической помощи, передает РИА Новости.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Следствие отказалось переквалифицировать их действия на самооборону. Крестине и Ангелине грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее дело проходит отдельно.

Ранее суд отказался объединить дела старших сестер с делом младшей. Также суд отказался по ходатайству защиты возвращать дело в Генпрокуратуру.