В Пермь поставили все новые трамваи "Львенок"

Поставка новых трамваев в Пермь полностью завершена, все 15 "Львят" в сборе. Об этом в своем Instagram сообщил исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Производитель выполнил свои обязательства раньше срока. 13 новых вагонов уже работают на линии, еще два поедут по пермским рельсам после приемки и обкатки", - сообщил он.

Так, с 2019 г. власти Перми добавили в трамвайный парк "Пермгорэлектротранса" 24 новых трамвая. "Львята" работают на маршрутах №6, №7, №11 и №12.

"Трамвай – экологичный вид транспорта, поэтому для нас важно развивать его. Трамвайный парк должен соответствовать требованиям времени: быть низкопольным, бесшумным и вместительным", - заявил Демкин.