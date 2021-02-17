17 Февраля 2021
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Дамир Сатретдинов (2021) | Фото: УМВД по ХМАО

Глава УМВД по Югре предупреждён о неполном служебном соответствии из-за учебного "разгона митинга" в Нижневартовске

После "разгона митинга" ОМОНом в одной из школ Нижневартовска глава окружного управления МВД попал под санкции федерального начальства, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Приказом министра внутренних дел РФ за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных на начальника УМВД по Югре полковника Дамира Сатретдинова наложено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник управления по работе с личным составом окружного УМВД полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела – начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба нижневартовского управления МВД подполковник внутренней службы Сергей Усенко.

Напомним, в школе №42 Нижневартовска проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих.

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Глава УМВД по Югре предупреждён о неполном служебном соответствии из-за учебного "разгона митинга" в Нижневартовске

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Теги: ОМОН, Росгвардия, школьники, оппозиция, митинг, учения



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Ранее 16.02.2021 16:32 Мск "Ну что, ребят, доигрались?" Департамент образования проверит школу Нижневартовска, где ОМОН "играл" с учениками в оппозицию
Ранее 16.02.2021 14:00 Мск "Ну что, ребят, патриотизм?" Силовики снова наведались к школьникам "поиграть" в разгон оппозиции

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