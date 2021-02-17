Глава УМВД по Югре предупреждён о неполном служебном соответствии из-за учебного "разгона митинга" в Нижневартовске

После "разгона митинга" ОМОНом в одной из школ Нижневартовска глава окружного управления МВД попал под санкции федерального начальства, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Приказом министра внутренних дел РФ за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных на начальника УМВД по Югре полковника Дамира Сатретдинова наложено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник управления по работе с личным составом окружного УМВД полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела – начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба нижневартовского управления МВД подполковник внутренней службы Сергей Усенко.

Напомним, в школе №42 Нижневартовска проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих.