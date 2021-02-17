17 Февраля 2021
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Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении приняла закон о налогообложении криптовалюты в России

Госдума в первом чтении силами двух партий – "Единой России" и ЛДПР – одобрил введение налогообложения криптовалют. Законопроект вызвал много споров и критики, и даже сами его авторы из правительства признают неидеальность документа. В первую очередь в силу того, что в существующих законах точно не определено понятие "криптовалюта". "Определения "цифровая валюта" в кодексах у нас просто нет", - констатировал глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Тем не менее, законопроект признает криптовалюту имуществом.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ко второму чтению есть возможность рассмотреть снижение предлагаемой отметки в 600 тыс. руб. в год, операции свыше которой будут облагаться налогом. При этом депутаты как раз высмеяли сумму в 600 тыс. руб. в год, когда стоимость биткоина сейчас достигает $50 тыс.

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Госдума в первом чтении приняла закон о налогообложении криптовалюты в России

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Теги: криптовалюта, биткоин, имущество, налоги, первое чтение



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