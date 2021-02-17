На Ямал поступило еще 4,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Ямало-Ненецкий автономный округ прибыла очередная партия препарата против COVID-19. В ближайшее время региональные медучреждения получат 4 тыс. 800 доз "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) для массовой вакцинации населения.

Напомним, что массовая вакцинация против коронавируса в ЯНАО стартовала в конце января текущего года. В регионе организовано 70 прививочных пунктов, которые успели принять уже 16 тыс. 827 человек. 2 тыс. 443 успели привиться двумя компонентами препарата.

Как отметил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, для вакцинации ямальцев в декабре-феврале было получено 17 тыс. 82 дозы препарата "Гам-Ковид-Вак".

"На сегодняшний день на Ямале наблюдается стойкое снижение заболеваемости коронавирусом. Не в последнюю очередь это объясняется началом массовой прививочной кампании. Мы наблюдаем большой спрос на прививку. Отработали схему доставки в отдаленные поселения, чтобы охватить как можно больше желающих. В городах и райцентрах процесс хорошо налажен", – подчеркнул Сергей Новиков.

Поставить прививку могут только граждане, не имеющие противопоказаний. Для вакцинации необходимо пройти предварительную запись, после чего будет сформирован лист ожидания, по которому граждан и будут приглашать в прививочные пункты.