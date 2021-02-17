17 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
маршрутка, водитель (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске еще на четырех маршрутках с марта вырастет стоимость проезда

В Челябинске еще на четырех маршрутах с марта повысится стоимость проезда с 25 до 28 рублей.

В управлении транспорта города Накануне.RU сообщили, что поступили уведомления от перевозчиков об увеличении стоимости проезда с 20 марта с 25 до 28 рублей по маршрутам: № 62 "Автоцентр-Мехколонна", № 24 "Приборостоительная-Сад "Мичуринец", № 66 "Училище – Станция Шершни" и № 85 "поселок Нивосинеглазово-Мамина".

Напомним, в Челябинске с марта повысится стоимость проезда в маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Проезд подорожает на 14 маршрутах. Администрация Челябинска рекомендовала перевозчикам не увеличивать стоимость проезда в маршрутках, а рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы.

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В Челябинске еще на четырех маршрутках с марта вырастет стоимость проезда

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Теги: маршрутка, стоимость проезда, билет,



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