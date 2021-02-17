17 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Тюменскую область прибыла очередная партия вакцины от COVID-19

На территорию Тюменской области прибыла очередная партия препарата от коронавирусной инфекции. В ближайшее время все 7 тыс. 100 доз будут распределены по медицинским учреждениям региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе, всего в регион поступило 44 тыс. 242 дозы. Опробовали на себе "Спутник V" 33 тыс. 710 тюменцев, 7 тыс. 984 из которых уже прошли полный (двухэтапный) курс вакцинации.

Сегодня в регион пришел препарат в однодозных ампулах, а не во флаконах, рассчитанных на пять прививок. Это позволит сделать запись на вакцинацию комфортнее для пациентов. При этом в оперштабе напомнили, что в последующих поставках могут присутствовать и пятидозные ампулы.

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В Тюменскую область прибыла очередная партия вакцины от COVID-19

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Теги: вакцинация, коронавирус, препарат



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