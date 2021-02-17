В УГМК стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

Работникам Уральской горно-металлургической компании ставится вторая компонента вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, первую часть вакцины – бесплатно и добровольно – уже получили более 5 тысяч работников. В Свердловской области вакцинацию проводят медики лицензированного центра ЕМЦ "УГМК-Здоровье". Работники организаций УГМК за пределами Среднего Урала проходят вакцинацию в учреждениях здравоохранения по месту нахождения.

Темпы вакцинации в таких организациях зависят от поступления вакцины в регион. На всех предприятиях компании проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости вакцинации, а на вопросы работников оперативно и квалифицированно дают ответ специалисты-эпидемиологи.

В управляющей организации ОАО "УГМК" и в АО "Уралэлектромедь" (головное предприятие компании) сформирован коллективный иммунитет более чем у 80% работников. Он формируется за счет переболевших или имеющих антитела к COVID-19, уже привитых работников.

Руководитель управления общественных связей УГМК Алексей Свалов также поставил вторую компоненту вакцины.

"Первый укол я поставил 27 января, никаких побочных эффектов не ощутил, и от второго также не жду ничего плохого. По данным медиков, все наши работники перенесли первую прививку нормально: большая часть бессимптомно, кто-то с незначительными признаками ОРВИ. И теперь люди спокойно, позитивно пришли за второй прививкой. Так, я считаю, мы все внесем свою лепту в дело борьбы с COVID-19", - отмечает Алексей Свалов.

Он добавил, что вторую прививку также сделал в медицинском кабинете УГМК, не отрываясь от рабочего процесса. Перед вакцинацией прошел осмотр у терапевта, а вся процедура заняла не более 10 минут.

"Есть работники, которые уже привились двумя компонентами вакцины "Спутник-V" и сдали тесты на антитела. Результаты радуют: у всех привитых антитела выработались! Так что вакцинироваться необходимо! Это защитит от коронавируса и вас, и ваших родных, коллег и друзей!", - заключил Свалов.