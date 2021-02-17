Жириновский попросил Путина выделить ему ЖК, в которой он будет отговаривать женщин от абортов

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
кабинет гинеколога (2018) | Фото:doctu.ru

Жириновский попросил Путина выделить ему ЖК, в которой он будет отговаривать женщин от абортов

Владимир Жириновский сегодня во время встречи с Владимиром Путиным вернулся к своей идее о предоставлении денежной компенсации женщинам, которые будут готовы отказаться от аборта и выносить ребенка, а новорожденного потом заберет на свое попечение государство. Лидер ЛДПР предлагает выплачивать женщинам сумму, сопоставимую с маткапиталом. По его мнению, это будет выгодно для всех: для государства в плане улучшения демографии, для бездетных семей, желающих усыновить ребенка, а также для самих рожениц, которые смогут заработать и не подвергать свое здоровье риску.

"Ну это тяжелый вопрос. В моральном, экономическом плане, - начал Путин отвечать Жириновскому. - Надо подумать над этим отдельно. Это сложная вещь. Конечно, надо побуждать женщину оставить ребенка. Только это надо делать другими способами. Помогать матерям, которые в одиночку воспитывают детей. А не просто создавать детские дома".

"Мы же не говорим о насилии, принуждении оставлять ребенка. Уговаривать нужно! – не унимался Жириновский. – Дайте мне консультацию в Москве – я за неделю половину женщин там уговорю!".

"Владимир Вольфович, вы и уговорить можете, и гинекологом работать", - отшутился в итоге Путин.

Президент прокомментировал и некоторые другие инициативы парламентариев. Например, глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил государству взыскивать с неплательщиков алиментов долги, но в это время компенсировать матерям-одиночкам эти средства из бюджета. Путин сказал, что и сам об этом говорил, "вопрос не снят с повестки". "Но есть у экспертов опасения, что те, кто должен платить алименты, совсем перестанут их платить", - отметил президент. Он также в целом не против расширения вариантов применения материнского капитала, например, на капитальный ремонт жилья. Но Путина беспокоит растущее количество мошенничеств, связанных с обналичиванием маткапитала: "И чем больше вариантов его использования, тем больше мошенничества".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жириновский попросил Путина выделить ему ЖК, в которой он будет отговаривать женщин от абортов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аборты, маткапитал, демография, владимир путин, владимир жириновский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети