Жириновский попросил Путина выделить ему ЖК, в которой он будет отговаривать женщин от абортов

Владимир Жириновский сегодня во время встречи с Владимиром Путиным вернулся к своей идее о предоставлении денежной компенсации женщинам, которые будут готовы отказаться от аборта и выносить ребенка, а новорожденного потом заберет на свое попечение государство. Лидер ЛДПР предлагает выплачивать женщинам сумму, сопоставимую с маткапиталом. По его мнению, это будет выгодно для всех: для государства в плане улучшения демографии, для бездетных семей, желающих усыновить ребенка, а также для самих рожениц, которые смогут заработать и не подвергать свое здоровье риску.

"Ну это тяжелый вопрос. В моральном, экономическом плане, - начал Путин отвечать Жириновскому. - Надо подумать над этим отдельно. Это сложная вещь. Конечно, надо побуждать женщину оставить ребенка. Только это надо делать другими способами. Помогать матерям, которые в одиночку воспитывают детей. А не просто создавать детские дома".

"Мы же не говорим о насилии, принуждении оставлять ребенка. Уговаривать нужно! – не унимался Жириновский. – Дайте мне консультацию в Москве – я за неделю половину женщин там уговорю!".

"Владимир Вольфович, вы и уговорить можете, и гинекологом работать", - отшутился в итоге Путин.

Президент прокомментировал и некоторые другие инициативы парламентариев. Например, глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил государству взыскивать с неплательщиков алиментов долги, но в это время компенсировать матерям-одиночкам эти средства из бюджета. Путин сказал, что и сам об этом говорил, "вопрос не снят с повестки". "Но есть у экспертов опасения, что те, кто должен платить алименты, совсем перестанут их платить", - отметил президент. Он также в целом не против расширения вариантов применения материнского капитала, например, на капитальный ремонт жилья. Но Путина беспокоит растущее количество мошенничеств, связанных с обналичиванием маткапитала: "И чем больше вариантов его использования, тем больше мошенничества".