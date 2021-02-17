Губернатор Югры назвала фамилии "региональных" членов конкурсной комиссии по выборам главы Сургута

Губернатор Наталья Комарова сформировала региональную часть комиссии по выборам главы Сургута, сообщили Накануне.RU в "Открытом регионе".

С учетом ходатайства Сургутской городской думы, в состав комиссии вошли директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин, исполняющая обязанности директора департамента государственной службы и кадровой политики Югры Лариса Самохвалова, заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко и председатель МОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Содружество" Эдуард Логинов.

Состав городской части комиссии был определён ранее. В него вошли замначальника управления по организации обслуживания производства ПАО "Сургутнефтегаз", депутат городской думы Игорь Бруслиновский, председатель Совета женщин ПАО "Сургутнефтегаз" Галина Галимова, заместитель генерального директора ООО "Газпром трансгаз Сургут", депутат Виктор Пономарев и также сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре, главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно было с 31 января по 14 февраля.