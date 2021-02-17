17 Февраля 2021
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

ФСБ задержала на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе.

Задержания прошли в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области.

Задержанные входят в международноую исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, запрещена в РФ) стремящуюся создать собственное теократическое государство — халифат.

Изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, также найден тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ и самодельными взрывными устройствами.

Летом прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировали действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в России).

Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии радикальных исламистов, заявлявших о создании так называемого халифата. Они вели вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. При обысках изъято оружие и библиотека запрещенной литературы.

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ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

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Теги: исламисты, теракты, фсб, северный кавказ



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