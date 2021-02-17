17 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
павильон, памятник Курчатову, (2021) | Фото: facebook.com/LatyshevYuryVladimirivich

В Челябинске возле памятника Курчатову строят торговые павильоны, несмотря на запрет

В Челябинске возле памятника Курчатову продолжается незаконное строительство торговых павильонов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее было выдано предписание Госкомитета по охране объектов культурного значения о сносе построек. Однако оно не исполнено.

"Депутат Денисенко, игнорировав предписание регионального органа охраны памятников истории и культуры, продолжает незаконные работы. 17 февраля павильонов не должно быть, однако два недружелюбных строителя заявили, что завтра они эти два павильона достроят, а потом будут рядом монтировать ещё два павильона", - рассказал краевед Юрий Латышев.

Теперь Госкомитет намерен обратиться в суд, чтобы добиться демонтажа объектов.

Напомним, в декабре депутаты челябинской гордумы включили в границы природоохранной территории земельный участок, расположенный вокруг памятника Игорю Курчатову. Речь идет о земельном участке вокруг памятника в границах улиц Лесопарковая и проспекта Ленина. Ранее эта территория не входила в границы природоохранной территории и на нем было возможно возведение объектов. Депутаты приняли решение изменить статут зонирования участка.

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В Челябинске возле памятника Курчатову строят торговые павильоны, несмотря на запрет

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Теги: памятник Курчатову, стройка, строительство, павильоны,



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