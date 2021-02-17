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Политика В России За рубежом
(2005) |

В ЮНЕСКО раскритиковали "гендерные стереотипы" в российских учебниках

ЮНЕСКО недовольна тем, что в российских учебниках встречаются традиционные изображения мужчин как мужчин, а женщин как женщин. Об этом "исследовании" сообщает РИА Новости. Оно касалось надзора за системами образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии.

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Организация считает неправильным, что мужчины часто изображаются в роли рабочих, солдат и ученых, а женщины - в роли мам, воспитывающих детей.

Также внимание было уделено обучению малых народов, в том числе цыган, о которых ООН особенно печется.

В отчете употребляется термин "инклюзивное образование", то есть "для всех". Этот термин в документах ООН означает также включение половых извращений и гендерной идеологии в школьную программу.

В недавнем выступлении историк и социальный философ Андрей Фурсов подверг этот термин критике. Правящие круги на Западе продвигают термин "инклюзивный капитализм", который на самом деле не включает, а выталкивает людей - лишает их образования, собственности. Поэтому на красивые слова покупаться нельзя.

Родительское всероссийское сопротивление отмечает, что ЮНЕСКО, продвигая свое "инклюзивное образование" для детей с инвалидностью, на самом деле разрушает образование, потому что согнать всех в один класс - это значит не дать нормально учиться ни больным детям, ни здоровым. А вот то, что разрушается оставшаяся от СССР хорошо развитая система обучения детей с инвалидностью, ЮНЕСКО не беспокоит.

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В ЮНЕСКО раскритиковали "гендерные стереотипы" в российских учебниках

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Теги: ЮНЕСКО, образование



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