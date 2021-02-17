Путин: "Пещерный национализм только вредит русским и России и способствует ее раскачке изнутри"

Владимир Путин сегодня во время встречи с лидерами парламентских фракций много говорил об истории и исторических прецедентах.

Например, президент призвал не забывать моменты, связанные с "геноцидом гражданского населения Советского Союза".

"Мы должны идти в будущее вместе с европейскими народами, несмотря на политическую конъюнктуру. Но геноцид в отношении гражданского населения СССР – это одна из черных страниц нашей истории. Но это позволяет нам строить политику на будущее, не допуская таких событий вновь", - сказал президент.

Владимиру Жириновскому Путин ответил на критику "безликого" определения "советский народ": "Термин "советский народ" не был плох, он был объединяющий. Сегодня мы деилогизированы. Русский народ является государствообразующим. Русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны. Но для этого нужно, чтобы представитель самого малого этноса чувствовал, что это его Родина, другой у него нет, и он готов жизнь положить, чтобы Родину эту защитить. Пещерный национализм только вредит русским и России и способствует ее раскачке изнутри. Мы не можем этого допустить".

Ну и тоже лидеру ЛДПР Путин припомнил историю падения Восточной Римской империи, когда Жириновский обвинил в разрушении Константинополя варваров с востока.

"Сначала на Константинополь пришли крестоносцы с запада и ослабили империю, а потом уже с востока варвары. Надо об этом помнить", - заметил Путин.