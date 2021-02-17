Прикамский депутат избирается в пермские мэры: "мне не нравится политика администрации"

Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко сообщил, что подал документы для участия в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий сообщил, что такое решение он принял, потому что ему не нравится политика администрации Перми.

"Это касается и транспортной реформы, и так называемой "поддержки" малого бизнеса, и экологической политики. Последней каплей стало решение Пермской городской думы, которая с подачи Администрации, наплевав на мнение жителей, фактически разрешила РЖД строить на участке Черняевского леса десятиэтажную гостиницу. Считаю это неправильным. Городу нужны перемены. Пермь должна перестать быть городом для чиновников и стать городом для жителей. Уверен, что у меня это получится. Надеюсь на поддержку ответственных депутатов и, разумеется, жителей", - заявил Григоренко в воем telegram-канале.

Напомним, ранее о своем желании стать мэром краевой столицы заявили депутат пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, и.о. главы города Алексей Демкин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский.

Гендиректор "Сатурн-Р" Александр Репин, ранее также заявлявший, что будет бороться за пост главы города, в настоящий момент отказался от своих планов.

Документы принимают до 4 марта. Конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.