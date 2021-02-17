Прикамский депутат избирается в пермские мэры: "мне не нравится политика администрации"

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко (2018) | Фото: v-kurse.ru

Прикамский депутат избирается в пермские мэры: "мне не нравится политика администрации"

Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко сообщил, что подал документы для участия в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий сообщил, что такое решение он принял, потому что ему не нравится политика администрации Перми.

"Это касается и транспортной реформы, и так называемой "поддержки" малого бизнеса, и экологической политики. Последней каплей стало решение Пермской городской думы, которая с подачи Администрации, наплевав на мнение жителей, фактически разрешила РЖД строить на участке Черняевского леса десятиэтажную гостиницу. Считаю это неправильным. Городу нужны перемены. Пермь должна перестать быть городом для чиновников и стать городом для жителей. Уверен, что у меня это получится. Надеюсь на поддержку ответственных депутатов и, разумеется, жителей", - заявил Григоренко в воем telegram-канале.

Напомним, ранее о своем желании стать мэром краевой столицы заявили депутат пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, и.о. главы города Алексей Демкин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский.

Гендиректор "Сатурн-Р" Александр Репин, ранее также заявлявший, что будет бороться за пост главы города, в настоящий момент отказался от своих планов.

Документы принимают до 4 марта. Конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прикамский депутат избирается в пермские мэры: "мне не нравится политика администрации"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Григоренко, администрация Перми, конкурс, должность мэра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети