17 Февраля 2021
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Владимир Путин на экономическом форуме в Давосе (2021) | Фото: World economic forum

Путин объяснил "суету" вокруг проекта "Северный поток-2"

Владимир Путин заявил, что видит политическую подоплеку в ситуации с возможными санкциями в отношении проекта "Северный поток-2".

На встрече с президентом спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о крупных американских IT-компаниях, которые "перечеркивают законодательство всех стран и на свое усмотрение решают вопрос свободы слова". Путин согласился: "Водораздел идет по миру. Идеологический водораздел. Если они у себя в стране так себя ведут, то как же они будут относиться к другим. Мы должны заранее об этом подумать. Свобода слова: нам тут тоже ясно все. Двойные стандарты проявились очень ярко в последнее время. На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. и все молчат. Как это можно комментировать? Никак".

"Почему всё так крутится вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Это все примитивно. Мы же все понимаем. Последние события ярко подтверждают справедливость наших взглядов и оценок", - заявил президент.  

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Путин объяснил "суету" вокруг проекта "Северный поток-2"

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Теги: владимир путин, северный поток-2, идеология



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