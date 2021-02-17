17 Февраля 2021
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Общество В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Законопроект о дистанционном образовании снова отложен - до марта

Очередной законопроект о дистанционном образовании отложили для общественного обсуждения. Об этом написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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"Совершенно правильное решение: слишком много спорных и неоднозначных положений, надо учесть все опасения родителей", - заявил он.

На страницах Толстого подавляющее большинство комментариев - о вреде дистанционного образования. Его просят оказывать все свое влияние для торможения и изменения проекта.

Напомним, первый раз законопроект перенесли в конце ноября, затем в декабре отложили. При этом Правительство дало в целом положительный отзыв. Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов говорил, что "никакой острой актуальности [его принятия] не существует". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что законопроект о дистанционном обучении будет принят в весеннюю сессию, он будет регулировать такой формат обучения только на случай ЧС.

В решении Совета Госдумы говорится о том, что рассмотрение проекта перенесено всего лишь на март. Как за такой короткий срок можно провести общественное обсуждение, непонятно. Ведь спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал не принимать его без обсуждения с обществом.

Напомним, 93% россиян считают, что детям лучше учиться очно, а не дистанционно, так как во втором случае качество образования падает.

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Законопроект о дистанционном образовании снова отложен - до марта

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Теги: образование, дистанционное образование



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